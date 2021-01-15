Galatasaray’ı düşünmek zorundayım

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Türk Telekom Stadı’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim’in transfer litesi ve “Kendimi yalnız hissediyorum” açıklamasından sonra gerilen ipler, baş başa yapılan görüşme sonrasında normale döndü.

Konu ile ilgili konuşan Cengiz, “3-5 gündür büyük bir kaos oluşturma çabasıyla haksız suçlamalar var. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez. Biz göreve başladığımızda, 157 milyon Euro’ya yakın borcumuz vardı. Bunları toparladık. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı sonucunda arkadaşlarım bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler, emiyorlar. Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar” ifadelerini kullandı. Kadro kalitesine güvendiğini belirten Mustafa Cengiz, “Galatasaray şu anda ligin en iyi kadrosuna sahip. Çok değerli, onurlu futbolcularımız var” dedi.

Fatih Terim'in istediği Mostafa Mohamed'in Saint-Etienne'e imzası iptal oldu Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Mostafa Mohamed'in Fransa'ya gidişi iptal oldu. Fransız basınında yer alan haberlere göre Mostafa Mohamed'in Saint-Etienne'e imzası ödeme planında çıkan sorunlar sebebiyle gerçekleşmedi.Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Gençlerbirliği maçı sonrasında yaptığı açıklamada, "İrfan Can, Visca, Onyekuru ve Mohamed'i istiyoruz" ifadelerini kullanmıştı.Terim'in bu sözleri sonrasında Mısırlı futbolcunun hangi takıma transfer olacağı merak konusu olmuştu.Mostafa Mohamed kimdir?28 Kasım 1997 yılında Mısır'da doğan Mostafa Mohamed (Mustafa Muhammed) 22 yaşında. Futbol kariyerine ülkesinde başlayan genç oyuncu, Mısır dışına daha önce hiç çıkmadı. Santrfor olarak görev yapan Mostafa Mohamed, Mısır'da Muhammed Salah'tan sonra en yetenekli oyuncu olarak gösteriliyor. Zamalek alt yapısında yetişen oyuncu hala aynı kulüpte görev almaya devam ediyor. 1.85 boyundaki oyuncu sağ ayağını kullanıyor.Mostafa Mohamed, Saint-Etienne ile 4.5 yıllık anlaşmaya varmıştı ancak Zemalek Kulübü, görüşmeleri durdurdu. Fransız kulübü görüşmelerin durduğunu doğruladı (🖇le10sport) pic.twitter.com/i4ufu9Nf91— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021

İSTENİLEN OYUNCULAR 38 MİLYON EURO

Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Mustafa Cengiz, “Geldiğimizden beri 47 futbolcu almışız, 44 milyon Euro harcamışız. 68 oyuncu satmışız, 62 milyon Euro kazanmışız. 18 milyon Euro artıdayız” dedi. Fatih Terim’in transfer listesi ile ilgili görüşleri sorulan Cengiz, “Benim ne fiyat verdiğimi tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Aldığım cevap 38 milyon Euro. Pazarlık aşamasındayız. 9.8 milyon TL harcama limitim var. 400-500 milyon TL limitin var, harcasana diyorlar. O toplam limitimiz. Bunun içine futbolcu giderleri, bonservisler, maaşlar var” dedi.

Fenerbahçe Kasımpaşa'yı Samatta'nın golüyle eledi Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Sarı lacivertlilere çeyrek finali getiren golü Mbwana Samatta attı.Karşılaşmadan dakikalar;16'ncı dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı serbest vuruşta topa yükselen Hodzic kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta gitti.24'üncü dakikada Mert Hakan Yandaş savunma arkasına sarktı ve pasını tekte Sinan Gümüş'e aktardı. Sinan Gümüş'ün vuruşunda savunma araya girdi ve top kornere çıktı.29'uncu dakikada Hadergjonaj'ın sağ kanattan içeri kestiği topa Thelin yükseldi, Harun Tekin son anda topa müdahalede bulundu.40'ıncı dakikada Hodzic ceza sahasına girdi ve şutla pas karışımı bir vuruş yaptı, Thelin topa dokunmayı denedi ancak başarılı olamadı.45'inci dakikada Aytaç Kara'nın ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruş yandan dışarı çıktı46. dakikada Hodzic’in pasını alan Yusuf Erdoğan’ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut, kaleci Harun’un da müdahalesiyle üstten auta çıktı.GOL!51. dakikada Fenerbahçe’nin kazandığı serbest vuruşta, Caner’in ortasına ön direkte iyi yükselen Samatta, düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-061. dakikada Yusuf Erdoğan’ın kullandığı korner atışında, Luckassen’in kafa vuruşunda top, Harun’un müdahalesiyle kornere çıktı.87. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Serhat’ın kafa ile uzaklaştırdığı topa yay içinde sahip olan Alan Lima’nın sert şutu, az farkla yandan auta çıktı.89. dakikada Serhat’ın sağ kanatan pasını alan Cisse’nin ceza sahasında dönerek çektiği şut, Kasımpaşa’dan Anıl Koç’a çarptı, yön değiştirerek direğin dibinden kornere çıktı.KIRMIZI KART!90. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Mert Hakan ve Aytaç Kara yerde kaldı. Mert Hakan, yerde Aytaç’a vurunca hakem Ümit Öztürk kırmızı kart gösterdi.90+4. dakikada Ozan Tufan, iki Kasımpaşalı futbolcunun markajından şık bir çalımla sıyrıldı ve pasını Thiam’a çıkardı. Thiam’ın penaltı noktası üzerinden çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/bXQRfVCQMs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021 Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında Fenerbahçe sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. pic.twitter.com/bXQRfVCQMs— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021 Mert Hakan Yandaş kırmızı kart gördüZiraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa mücadelesinde sarı-lacivertli futbolcu Mert Hakan Yandaş, müsabakanın 90. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Aytaç ile girdiği hava topu mücadelesi sonrası yerde kaldı. Yandaş, yerde kalmasının ardından Aytaç’a tepki olarak tekme atınca hakem Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.Samatta 104 gün sonra gol attıFenerbahçe’nin Kasımpaşa ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu maçında sarı-lacivertlilerin forveti Mbwana Samatta, 104 gün sonra ağları sarstı. Müsabakanın 51. dakikasında Caner’in sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Tanzanyalı forvet kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Samatta, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Fatih Karagümrük mücadelesinde 2 gol atarken, daha sonra oynanan 5 haftada gol kaydedememişti. 28 yaşındaki futbolcu bu süreçten sonra yaşadığı diz sakatlığı dolayısıyla 34 gün boyunca sahalardan uzak kalırken, 7 maçta forma giyemedi.Tanzanyalı futbolcu, Süper Lig’in 16. haftasında Kasımpaşa maçında sahalara dönerken, 104 gün sonra ilk golünü Türkiye Kupası mücadelesinde Kasımpaşa karşısında kaydetti. Samatta müsabakanın 69. dakikasında yerini Ozan Tufan’a bıraktı.Fenerbahçe'yi Kasımpaşa maçında öne geçiren golü atan Samatta, kasığında ağrı hissettiği için 69. dakikada oyundan alındı👉Samatta, diz sakatlığı sebebiyle 34 gün sahalardan uzak kalmıştı pic.twitter.com/Ex7s5uH4r9— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021

Cengiz, “Hocamla biz 1 haftadır buluşamıyoruz, yoğun maç trafiği var. ‘Hocam niye yalnız hissediyorsun?’ dedim. ‘Sinirlendim, burama geldi, ben de bu hale geldim’ dedi. Hocamızın yalnız hissetmesi bizimle ilgili olay değil. Belki de bizimle ilgili. Bizim bir derdimiz yok. Fatih Hoca’nın mukavelesi, biz ya da sonradan gelecek yönetim iptal ederse biter. Otomatik iptal oluyor diye bir şey yok. 2+3 yıl yaptık mukaveleyi” şeklinde konuştu.

DERBİDE ÖLÜMÜNE OYNAYACAĞIZ

Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerini dile getiren başkan Cengiz, “Beşiktaş maçını kazanma hedefiyle sahada olacağız. Bu maçta futbolcularımız ölümüne oynayacak. Hak eden kazansın istiyorum. Tabii ki hak eden Galatasaray olsun” dedi.

Falcao konusuna değinen Cengiz, “Falcao taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. Bundan utanıyor muyuz? Hayır. Geldiği gün İstanbul sallandı. İspanya’da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu. Falcao bize derse ki ‘Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum, gidebilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan’dan teklif geldi istemiyor” dedi.

Son olarak Mayıs ayında yapılacak olan kongre ile ilgili konuşan Cengiz, “Yokluklar, bazen fırsatlara çevrilir. İnsan yaşamında da böyledir. Biz de yönetim olarak bazen fil çıkarıyoruz, inşallah yine çıkaracağız. İyi bir aday görürsem, baktım işi yürütecek, onun lehine çekilirim ama iyi bir aday görmezsem aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum” ifadelerini kullandı.