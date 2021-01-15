GS Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim’le “Kendimi yanlız hissediyorum” açıklaması sonrası baş başa görüştü. Cengiz, Terim’in istediği transfere ilişkin, “Yazarım çeki, İrfan Can’ı da Visca’yı da hepsini alırım. Sonra ‘hadi eyvallah’ der giderim. Ancak Galatasaray’ı düşünmek zorundayım” dedi.
Haber MerkeziYeni Şafak
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Türk Telekom Stadı’nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Fatih Terim’in transfer litesi ve “Kendimi yalnız hissediyorum” açıklamasından sonra gerilen ipler, baş başa yapılan görüşme sonrasında normale döndü.
Konu ile ilgili konuşan Cengiz, “3-5 gündür büyük bir kaos oluşturma çabasıyla haksız suçlamalar var. Taraftar şunu unutmasın: Geçmişini bilmeyen, geleceğini yönetemez, karar veremez. Biz göreve başladığımızda, 157 milyon Euro’ya yakın borcumuz vardı. Bunları toparladık. Bu kadar haksız eleştiri, bu kadar komplo teorisi ben görmedim. Bu kadar ağır saldırı sonucunda arkadaşlarım bıkmış durumdalar. Hepsinin sinerjisini kara delik gibi emdiler, emiyorlar. Ben bugün varım, yarın yokum. Benim bütün arkadaşlarımı bıktırdılar” ifadelerini kullandı. Kadro kalitesine güvendiğini belirten Mustafa Cengiz, “Galatasaray şu anda ligin en iyi kadrosuna sahip. Çok değerli, onurlu futbolcularımız var” dedi.
İSTENİLEN OYUNCULAR 38 MİLYON EURO
Transfer çalışmaları ile ilgili bilgi veren Mustafa Cengiz, “Geldiğimizden beri 47 futbolcu almışız, 44 milyon Euro harcamışız. 68 oyuncu satmışız, 62 milyon Euro kazanmışız. 18 milyon Euro artıdayız” dedi. Fatih Terim’in transfer listesi ile ilgili görüşleri sorulan Cengiz, “Benim ne fiyat verdiğimi tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. Aldığım cevap 38 milyon Euro. Pazarlık aşamasındayız. 9.8 milyon TL harcama limitim var. 400-500 milyon TL limitin var, harcasana diyorlar. O toplam limitimiz. Bunun içine futbolcu giderleri, bonservisler, maaşlar var” dedi.
Cengiz, “Hocamla biz 1 haftadır buluşamıyoruz, yoğun maç trafiği var. ‘Hocam niye yalnız hissediyorsun?’ dedim. ‘Sinirlendim, burama geldi, ben de bu hale geldim’ dedi. Hocamızın yalnız hissetmesi bizimle ilgili olay değil. Belki de bizimle ilgili. Bizim bir derdimiz yok. Fatih Hoca’nın mukavelesi, biz ya da sonradan gelecek yönetim iptal ederse biter. Otomatik iptal oluyor diye bir şey yok. 2+3 yıl yaptık mukaveleyi” şeklinde konuştu.
DERBİDE ÖLÜMÜNE OYNAYACAĞIZ
Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş derbisiyle ilgili görüşlerini dile getiren başkan Cengiz, “Beşiktaş maçını kazanma hedefiyle sahada olacağız. Bu maçta futbolcularımız ölümüne oynayacak. Hak eden kazansın istiyorum. Tabii ki hak eden Galatasaray olsun” dedi.
Falcao konusuna değinen Cengiz, “Falcao taraftarın talebiyle yapılan bir transferdir. Bundan utanıyor muyuz? Hayır. Geldiği gün İstanbul sallandı. İspanya’da tedavi olup gelecek. Çok karakterli bir futbolcu. Falcao bize derse ki ‘Şu kulübü buldum, transfer olmak istiyorum, gidebilir. Kendisine Güney Amerika ve Arabistan’dan teklif geldi istemiyor” dedi.
Son olarak Mayıs ayında yapılacak olan kongre ile ilgili konuşan Cengiz, “Yokluklar, bazen fırsatlara çevrilir. İnsan yaşamında da böyledir. Biz de yönetim olarak bazen fil çıkarıyoruz, inşallah yine çıkaracağız. İyi bir aday görürsem, baktım işi yürütecek, onun lehine çekilirim ama iyi bir aday görmezsem aday olabilirim. Olurum demiyorum, naz da etmiyorum” ifadelerini kullandı.
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