Galatasaray'ın olası rakipleri belli oldu: İşte play-off'taki muhtemel eşleşmeler

Sarı-kırmızılılar, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirecek. Ayrıca Galatasaray play-off'ta seri başı olma hakkını da elde edecek.

Resmi olarak ilk 24'ü garantilemeyen Galatasaray, Manchester City'e mağlup olduğu senaryoda bile yüksek ihtimalle turlayacak. Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri belli oldu.