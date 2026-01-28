Yeni Şafak
Galatasaray'ın olası rakipleri belli oldu: İşte play-off'taki muhtemel eşleşmeler

18:3528/01/2026, Çarşamba
28/01/2026, Çarşamba
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında Manchester City'e konuk olacak. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılıların alacağı sonuca göre play-off'taki muhtemel rakipleri de belli olacak. İşte o ihtimaller...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son haftasında deplasmanda İngiliz devi Manchester City ile karşılaşacak. Etihad Stadı'nda yapılacak maç saat 23.00'te başlayacak.


Sarı-kırmızılılar, Manchester City deplasmanında kazanarak 36 takımlı lig etabını ilk 16 içinde bitirecek. Ayrıca Galatasaray play-off'ta seri başı olma hakkını da elde edecek.

Resmi olarak ilk 24'ü garantilemeyen Galatasaray, Manchester City'e mağlup olduğu senaryoda bile yüksek ihtimalle turlayacak. Galatasaray'ın turu atlaması halinde muhtemel rakipleri belli oldu.


İşte ihtimaller şu şekilde;

City maçını kazanırsa olası 3 rakibi;

Bayer Levekursen, Borussia Dortmund, Marsilya.

Berabere kalırsa olası 3 rakibi;

Inter, Newcastle United, Borussia Dortmund.

Mağlup olması halinde olası 3 rakip;

Newcastle United, Inter, Atalanta.




