Temsilcimiz Galatasaray, 5-2 kazandığı maçın rövanşında Juventus'a uzatmalar sonucunda 3-2 mağlup olmasına rağmen turladı. Bu sonuçların ardından sarı-kırmızılıların son 16 ve çeyrek final yolundaki muhtemel rakipleri belli oldu.
Temsilcimiz Galatasaray, 5-2 kazandığı maçın rövanşında UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off turunda Juventus ile karşılaştı.
Allianz Stadyumu'nda oynanan mücadeleden Cimbom uzatmalar sonucunda 3-2 mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından Devler Ligi'nde son 16 turuna kaldı.
Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri Liverpool ile Tottenham oldu.
Sarı-kırmızılılar bir tur daha geçerse çeyrek finalde Barcelona veya Paris Saint-Germain ile eşleşecek. Kura çekimi 27 Şubat Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek.