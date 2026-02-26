Galatasaray'ın son 16 turundaki muhtemel rakipleri Liverpool ile Tottenham oldu.

Sarı-kırmızılılar bir tur daha geçerse çeyrek finalde Barcelona veya Paris Saint-Germain ile eşleşecek. Kura çekimi 27 Şubat Cuma günü saat 14.00'te gerçekleşecek.