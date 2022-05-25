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Galatasaray'ın yükü hafifledi

Galatasaray’da kötü geçen sezonun ardından yeni bir kadro kurmak için gerekli şartlar oluşuyor. 8 oyuncunun sözleşmesi sona ererken, sarı-kırmızılılar maaşlarda 9 milyon euroluk bir rahatlama sağlayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Galatasarayın yükü hafifledi
Feghouli ve Babel'in sözleşmeleri sona erdi.

Bu sezon kabus gibi bir süreç geçiren Galatasaray’da, önümüzdeki sezon için yepyeni bir kadro kurulması bekleniyor. Ancak bunun için de 11 Haziran’da yapılacak seçimlerde başkanın belli olması gerekiyor. Göreve gelecek olan başkan, sözleşmesi bitmiş 8 futbolcu konusunda rahatlamış olacak ve yüksek kontratlarla muhatap olmayacak.

Galatasaray’da 8 futbolcunun sözleşmesi bitti. Sarı-kırmızılılarda sözleşmesi biten futbolcular mali anlamda kulübün elini rahatlattı. 8 futbolcunun kontratının bitmesi ile yaklaşık 9 milyon Euro’luk bütçe kolaylığı sağlandı. Sarı-kırmızılılar, açılan bu maaş bütçesi ile yeni sezon öncesi yeni hamleler yapabilecek.

9 milyon euroluk nefes

Sözleşmesi biten futbolcular arasında en yüksek ücreti, Sofiane Feghouli ve Ryan Babel alıyordu. Cezayirli oyuncu bonuslar hariç yıllık 3 milyon 800 bin Euro, Hollandalı futbolcu ise 2,5 milyon Euro kazanıyordu. Arda Turan’nın maliyeti 300 bin Euro, Semih Kaya ve Fatih Öztürk’ün ise 250 bin Euro’ydu. Kiralık olarak forma giyen Pena, Halil ve Pulgar ise takımlarına geri döndü.

  • Galatasaray yarım sezon için Pena’ya 375 bin, Pulgar’a 750 bin Euro, Halil’e ise sezonluk 500 bin Euro ödedi. Bu futbolcuların gidişi ile sarı-kırmızılılar, toplamda 9 milyon 225 bin euroluk yıllık ücret yükünden kurtuldu.

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