Gaziantep FK - Fenerbahçe maçına ışık engeli

4/03/2026, Çarşamba
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacaktı. Fakat stadyum ışıklarının arızalanması nedeniyle karşılaşma başlamadı

Kale arkasının üstündeki ışıklarda yaşanan sorun nedeniyle Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı an itibarıyla başlamadı.

Hakemler, futbolcular ve saha görevlileri saha ortasında durum değerlendirmesi yaptıktan sonra içeri girdi.

Teknik arızanın giderilmesi için çalışma başlatıldı. Işıkların düzelmesi halinde maç başlayacak.


Ayrıntılar geliyor...





#gaziantep fk
#fenerbahçe
#ziraat türkiye kupası
