Gaziantep FK- Fenerbahçe (CANLI)

Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.
İlk 11'ler
Gaziantep FK:
Burak, Nazım, Tayyip Talha, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Ogün, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo.
Fenerbahçe:
Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Levent, Kante, Fred, Kerem, Musaba, Cherif.
#gaziantep fk
#fenerbahçe
#ziraat türkiye kupası