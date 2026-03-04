Yeni Şafak
Gaziantep FK- Fenerbahçe (CANLI)

Haber Merkezi
19:484/03/2026, Çarşamba
Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Gaziantep FK-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizde bulabilirsiniz.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Gaziantep FK'nın konuğu oluyor. Saat 20.30'da başlayacak olan mücadele ATV'den canlı olarak yayınlanacak.


İlk 11'ler
Gaziantep FK:
Burak, Nazım, Tayyip Talha, Mujakic, Sorescu, Rodrigues, Ogün, Camara, Maxim, Lungoyi, Bayo.
Fenerbahçe:
Mert Günok, Mert Müldür, Yiğit Efe, Guendouzi, Brown, Levent, Kante, Fred, Kerem, Musaba, Cherif.


