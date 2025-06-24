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Gençlerbirliği'nde topbaşı tarihi belli oldu

Gençlerbirliği'nde topbaşı tarihi belli oldu

17:0524/06/2025, Salı
AA
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Gençlerbirliği takımı, 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 4 sezon sonra geri dönmüştü.
Gençlerbirliği takımı, 2020-2021 sezonunda veda ettiği Süper Lig'e 4 sezon sonra geri dönmüştü.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 2025-2026 sezonu hazırlıklarına 1 Temmuz'da tesislerinde başlayacak.

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin topbaşı yapma tarih belli oldu.


Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Salı günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde toplanarak antrenmanlara başlayacak" denildi.




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