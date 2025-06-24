Gençlerbirliği'nde topbaşı tarihi belli oldu

Süper Lig'e yükselen Gençlerbirliği'nin topbaşı yapma tarih belli oldu.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz Salı günü Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'mizde toplanarak antrenmanlara başlayacak" denildi.