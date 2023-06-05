Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda devir teslim töreni yapıldı​

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'ndan görevi devraldı. Törende ilk olarak açıklamalarda bulunan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:





"Bugün Bismillah diyoruz, yeni bir başlangıç yapıyoruz. 5 yıl önce yaptığımız gibi. 85 milyonun kazandığı bir seçimi gerçekleştirdik. Gençlik ve spor için yeni bir yüzyılı başlatmak üzere yeni bir adım atıyoruz. Bu görevlerin her biri büyük bir onur. Bu aziz millete hizmet etmek çok ama çok büyük bir şeref. Saygıdeğer Cumhurbaşkanımıza, bize bu görevi layık gördükleri için şükranlarımı sunuyorum. 5 yıl önce bu manzarayı yine yaşadık. Çok şükür aynı güzellikle bir manzara tekrar cereyan ediyor. Yüreği güzel değerli abime bugün bu görevi devreder yaşadığım mutluluk tarif edilemezdir. Bunun için de Rabbime şükrediyorum. Hakikaten 5 yıl yoğun geçti. Zaman zaman zorlu süreçlerden geçtik. 2018 Türkiye için yeni bir başlangıçtı. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle Türkiye yeni bir yola girdi. Gençlik Spor Bakanlığı olarak yeni bir yola, yeni bir değişime girdik."





"Bayrağı daha yükseğe taşımaya çalışacağız"

Görevi devralan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise şu açıklamaları yaptı:





"Sayın bakanıma teşekkür ediyorum. Kendisiyle bir abi-kardeş gibi çalıştık. Arkadaşlarımız güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız önderliğinde Türkiye tesislerde dünyada sayılı ülkeler arasına girdi. Gençlik Spor Bakanlığı, bakanından tüm kademesine kadar deprem bölgesinde çok güzel işler yaptılar. Tekrar kendilerini tebrik ederim. Sayın bakanım Olimpiyatlarda çıtayı yükselttiniz. Madalyalar çok önemli başarılardı. Sayın bakanımız bu işlere çok güzel yön verdi. 5 yılda güzel işler yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız sporcularımızın her zaman yanında olan bir lider. Stratejik olarak bize yön veriyor. Türkiye yüzyılının ilk kabinesinde göreve getirildim. Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum. Kendisinin ne kadar karizmatik bir dünya lideri olduğunu gördüm. Böylesi bir lidere sahip olduğumuz için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Yeni kabinedeki arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Biz de bu bayrağa daha yükseğe taşımaya çalışacağız. Hedefler çok güzel. Çok yakında 2024 Paris Olimpiyatları var. Önemli bir çalışma ortamı olacak."



