Göztepe’de hedef Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet

14:4718/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Göztepe'de bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefi var.
Göztepe'de bu sezon Avrupa kupalarına katılma hedefi var.

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Çaykur Rizespor karşısında Avrupa kupaları hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Göztepe, Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Gürsel Aksel Stadyumu’nda oynanacak müsabaka saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılılar 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 32 puanla 4. basamakta bulunuyor. Karadeniz temsilcisi ise 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle aldığı 18 puanla 12. sırada yer alıyor. İzmir ekibi, bu zorlu karşılaşmada rakibini mağlup ederek Avrupa hedefine emin adımlarla ilerlemeyi devam ettirmek istiyor.

Göz-Göz, taraftarı önünde sadece 1 kez kaybetti

Göztepe, Trendyol Süper Lig’de bu sezon evinde oynadığı maçlarda sadece 1 kez kaybetti. İç sahada şu ana kadar 8 karşılaşmaya çıkan sarı-kırmızılılar, bu süreçte 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet elde etti. Stanimir Stoilov ve öğrencileri, yarın oynanacak maçta Çaykur Rizespor’u mağlup ederek taraftarının önündeki başarılı grafiğini sürdürmek istiyor.

Antunes sakatlandı Jeh kadroda olacak

Göztepe’nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İsviçreli futbolcu Alexis Antunes, antrenmanda yaşadığı sakatlık sebebiyle Çaykur Rizespor karşılaşmasında yer alamayacak. Son olarak takıma katılan ve Jeh lakabıyla bilinen Jeferson Marinho dos Santos’un da yarın oynanacak maçın kadrosunda yer alması bekleniyor. Stoilov’un ise karşılaşmanın son bölümlerinde Brezilyalı oyuncuya şans verebileceği ifade edildi.

Ali Şansalan düdük çalacak

Göztepe - Çaykur Rizespor mücadelesini Çanakkale bölgesi hakemlerinden Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Suat Güz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi de Oğuzhan Gökçe olacak.



#Göztepe
#Çaykur Rizespor
#Süper Lig
