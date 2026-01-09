Guendouzi Fenerbahçe'nin 5. Fransız oyuncusu oldu

Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahasını ise Lazio'dan Matteo Guendouzi ile güçlendirdi.





Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayıp ardından Lorient'in alt yaş ekibine transfer olan Guendouzi, daha sonra A takıma yükselmeyi başardı.





17 yaşında Lorient'te kadroya dahil olan Guendouzi, burada 2 sezon forma giydikten sonra Premier Lig ekibi Arsenal'a transfer oldu.



