Guendouzi Fenerbahçe'nin 5. Fransız oyuncusu oldu

Fenerbahçe'nin devre arası kadro planlaması çerçevesinde transferini duyurduğu Matteo Guendouzi, sarı-lacivertli kulübün tarihindeki beşinci Fransız futbolcu oldu.
Transfer çalışmaları kapsamında devre arasında Samsunspor'dan Hollandalı oyuncu Anthony Musaba ile anlaşarak ilk takviyesini yapan Fenerbahçe, eski futbolcusu kaleci Mert Günok'a da imza attırdı. Sarı-lacivertliler, orta sahasını ise Lazio'dan Matteo Guendouzi ile güçlendirdi.
Futbola Paris Saint-Germain altyapısında başlayıp ardından Lorient'in alt yaş ekibine transfer olan Guendouzi, daha sonra A takıma yükselmeyi başardı.
17 yaşında Lorient'te kadroya dahil olan Guendouzi, burada 2 sezon forma giydikten sonra Premier Lig ekibi Arsenal'a transfer oldu.
Arsenal'daki ilk sezonunda 48 resmi maça çıkan Guendouzi, bu dönemde Fransa Milli Takımı'na da çağırıldı. İngiliz ekibindeki ikinci sezonunda 34 karşılaşmada oynayan Guendouzi, bir sonraki sezon Almanya'nın Hertha Berlin ekibine kiralandı. Almanya'dan döndükten sonra Marsilya ile anlaşan Guendouzi, ilk sezonunda kiralık forma giyerken ikinci sezonunda bonservisiyle Fransız ekibine gitti. İtalya'nın Lazio takımına 2023-24 sezonunun başında transfer olan orta saha oyuncu, takımın vazgeçilmez isimleri arasında yer aldı.