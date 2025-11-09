Yeni Şafak
Guilherme Süper Lig’de 200. maçına çıktı

17:139/11/2025, Pazar
IHA
Brezilyalı Guilherme ligde ikinci kez dalya dedi.
Brezilyalı Guilherme ligde ikinci kez dalya dedi.

TÜMOSAN Konyaspor’un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, Fatih Karagümrük karşısında yeşil-beyazlı forma ile ligde 200. maçına çıktı.

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında TÜMOSAN Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük’e 2-0 mağlup oldu. Yeşil-beyazlıların sol beki Guilherme de bu müsabakayla birlikte TÜMOSAN Konyaspor formasıyla Süper Lig’deki 200. karşılaşmasını oynadı.


2019-2020 sezonunun devre arasında Konya ekibine transfer olan 35 yaşında futbolcu, yeşil-beyazlı formayla 200’ü Süper Lig, 9’u Türkiye Kupası ve 4’ü Avrupa kupaları olmak üzere 213 mücadeleye çıktı. Brezilyalı futbolcu, söz konusu maçlarda 13 gol, 38 asistlik katkı sağladı.

İstanbul deplasmanında maça 11’de başlayan Guilherme, 90 dakika sahada kaldı.


Utku Eriş’in ligde ilk maçı


TÜMOSAN Konyaspor’un 19 yaşındaki stoperi Utku Eriş de Fatih Karagümrük karşısında ilk Süper Lig maçı heyecanını yaşadı. Yeşil-beyazlıların altyapısından yetişen genç futbolcu, bu sezon daha önce Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında 12 Bingölspor’a karşı forma giymişti.



