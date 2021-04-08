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Güntekin Onay'dan Marafona yorumu

Alanyaspor kalecisi Marafona'nın Beşiktaş maçında yediği hatalı gol tartışma konusu oldu. Pozisyonu değerlendiren Güntekin Onay, Portekizli eldivenin golü neden yediğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Güntekin Onaydan Marafona yorumu
Güntekin Onay

Süper Lig'de lider Beşiktaş, 33. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Mücadeleye konuk ekibin kalecisi Jose Marafona'nın kötü performansı damga vurdu.

Marafona'nın özellikle Beşiktaş'ın Ghezzal ile bulduğu ikinci golde topa elini uzatmaması büyük tartışma çıkarırken, sosyal medyada Portekizli eldiven için 'şike' imalarında bulunuldu.

"Top Marafona'yı geçince dönüyor"


Yayıncı kuruluşta Marafona'nın yediği golü yorumlayan Güntekin Onay, tecrübeli kalecinin topun dışarıya çıkacağını düşündüğünü ifade etti.

Onay, "Kaleci Marafona, topun dışarıya çıkacağını düşündü. Top Marafona'yı geçince dönüyor" dedi.

Marafona'nın Ghezzal'ın golündeki hatası (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)
Marafona'nın Ghezzal'ın golündeki hatası (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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