Marafona Beşiktaş maçı sonrası özür diledi

Marafona, bu sezon Süper Lig'de çıktığı 31 maçta 33 gol yedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş'a 3-0 mağlup olan Alanyaspor'da kaleci Jose Marafona, maçtaki performansı nedeniyle eleştirilerin hedefine oturdu.

Özellikle siyah-beyazlıların Ghezzal ile bulduğu ikinci golde yaptığı hatayla gündem olan Portekizli eldiven, sosyal medya hesabından özür mesajı yayımladı.

"Gurur duymayacağım maçlardan biriydi"

33 yaşındaki file bekçisi Instagram'ın hikaye bölümünden gece yarısı yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı;

"Bazen profesyonel bir futbolcunun, özellikle de kalecinin korkunç ve anlaşılmaz maçları olur. Bugünkü de benim gurur duymayacağım maçlardan biriydi. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Kulübümüzün prestij ve onurunu korumak için çalışmaya devam edeceğim."

Marafona'nın Ghezzal'ın golündeki hatası (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)