Spor Halil Akbunar "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem"
FUTBOL FUTBOL

Halil Akbunar: "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem"

Göztepe'nin başarılı futbolcusu Halil Akbunar, EURO 2020 kadrosundan çıkarılmasıyla ilgili, "Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" dedi.

Haber Merkezi DHA
Halil Akbunar: Ay-yıldızlı formaya asla küsmem
Halil Akbunar A Milli Takım formasıyla 2 maça çıktı.

Göztepe'nin geçen sezon tüm Süper Lig maçlarında oynayarak 22 gole (9 gol 13 asist) direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcu Halil Akbunar, önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası için geniş kadrosuna davet edilip ardından kadroda yer bulamayan Halil, "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" ifadelerini kullandı.

Milli takımın turnuvada başarılı olacağına inandığını kaydeden Halil Akbunar, "Takımımızın başarısını her zamanki gibi canı gönülden istiyorum. Milli formamımızı giydiğim için çok mutluyum. Milli takım çocukluğumdan itibaren hayalim olan bir yerdi, çok gurur duydum" dedi.

Galatasaray istiyor

Öte yandan Halil Akbunar için Galatasaray'ın devrede olduğu vurgulandı. Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda başkan Mehmet Sepil'le görüşme yapacağı ve Halil için teklifi resmileştireceği ileri sürüldü.

Halil Akbunar'dan sezona damga vuran istatistik
SPOR
Halil Akbunar'dan sezona damga vuran istatistik

Halil Akbunar Göztepe tarihine geçti: Bunu başaran 24. futbolcu oldu
SPOR
Halil Akbunar Göztepe tarihine geçti: Bunu başaran 24. futbolcu oldu
Abone Ol Google News
Canını zor kurtardı

Canını zor kurtardı

​Sevmek istediği köpek üstüne atladı: 50 dikiş atıldı
Üç bölgeye uyarı

Üç bölgeye uyarı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

Zonguldak'ta Uzun Mehmet Cami'sinin açılışı gerçekleştiriliyor.

​Sağlık Bakanı Koca duyurdu

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

Dev koruya komşu sağlıklı evler Nişantaşı'nda

​Lüksün merkezi Nişantaşı'nda

FETÖ'nün şike kumpası davasında karar açıklandı.

​Türk İHA'ları Libya'da bir ilki gerçekleştirdi

Bilim-2 gemisinden ilk sonuç.

Efsaneye veda

Efsaneye veda

​Yapımcı Hasan Saltık son yolculuğuna uğurlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.