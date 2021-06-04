Halil Akbunar: "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem"

Göztepe'nin geçen sezon tüm Süper Lig maçlarında oynayarak 22 gole (9 gol 13 asist) direkt katkı sağlayan deneyimli futbolcu Halil Akbunar, önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası için geniş kadrosuna davet edilip ardından kadroda yer bulamayan Halil, "Ay-yıldızlı formaya asla küsmem. Kırılmak gibi bir durum söz konusu dahi olamaz. Orası hizmet yeridir. Bugün bir kez daha çağrılsam, yine aynı heyecan ve gururla koşa koşa giderim" ifadelerini kullandı.

Milli takımın turnuvada başarılı olacağına inandığını kaydeden Halil Akbunar, "Takımımızın başarısını her zamanki gibi canı gönülden istiyorum. Milli formamımızı giydiğim için çok mutluyum. Milli takım çocukluğumdan itibaren hayalim olan bir yerdi, çok gurur duydum" dedi.

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Galatasaray istiyor

Öte yandan Halil Akbunar için Galatasaray'ın devrede olduğu vurgulandı. Galatasaraylı yöneticilerin en kısa zamanda başkan Mehmet Sepil'le görüşme yapacağı ve Halil için teklifi resmileştireceği ileri sürüldü.

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