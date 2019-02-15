Harun sahaya Volkan kulübeye

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Kadıköy’de Zenit ile oynanan maçta başarılı performansıyla öne çıkan Harun Tekin, Süper Lig’de Fenerbahçe’nin Konyaspor ile yapacağı maçta da kaleyi devralıyor. Başarılı kaleci yarın Kadıköy’de oynanacak Konyaspor maçıyla ligde de eldiveni giyecek. Teknik heyetin, Süper Lig’de bundan sonra kaleyi Harun Tekin’e emanet edeceği belirtilirken, Volkan Demirel ise yedek bekleyecek. Mehmet Ekici’nin de beklenmedik sakatlığı Konyaspor maçı öncesi teknik heyetin planlarını bozdu. Cezalı Tolgay Arslan’ın da yokluğunda orta saha kurgusu da değişecek. Ofansif orta saha olarak Zenit maçında iyi bir performans sergileyen Eljif Elmas, Konyaspor maçında da 11’de sahaya çıkacak. Devre arası transfer döneminin son gününde kadroya katılan Sloven 10 numara Miha Zajc’ın ise ikinci yarıda oyuna dahil olması bekleniyor. Orta sahadaki sıkıntılar nedeniyle Fenerbahçe’nin Konyaspor karşısında çift ön liberolu sistemle sahaya çıkacağı ve bu mevkide Mehmet Topal ve Jailson’un forma giyeceği öğrenildi. Konyaspor maçında cezalı Isla’nın yokluğunda savunmanın sağında Şener forma giyecek. Isla’nın başarılı performansı nedeniyle yedek kulübesine hapsolan ve ikinci yarıdaki 4 maçta forma giymeyen Şener, Konya maçıyla formasına kavuşacak. 1 maç ceza alan Soldado’nun yerine Slimani yine 11’de maça başlayacak.

Göreve hazırım

Sakatlığını tamamen atlattığını ve hiçbir sorununun kalmadığını belirten Harun Tekin, “Kendimi çok iyi hissediyorum. Tedavi süreci sonrasında Zenit maçıyla güzel bir dönüş yaptım. Hocam görev vermesi halinde de Atiker Konyaspor maçında da kalemi gole kapatmak için elimden geleni yapacağım” ifadelerini kullandı.

UEFA’dan F.Bahçe ve Zenit’e soruşturma

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında karşılaştığı Rus ekibi Zenit karşılaşması soruşturmalık oldu. UEFA, her iki takıma da disiplin talimatlarında yer alan bazı maddeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. Kadıköy’de oynanan maçta ev sahibi olan Fenerbahçe, UEFA Emniyet ve Güvenlik Yönetmeliği’nin 38. maddesinin ihlal etmekle suçlandı. UEFA’nın 38. maddesi merdiven boşluklarının doldurulmaması gerektiğini, doldurulması dahilinde ise cezai işlem yapılacağını belirtiyor. Zenit’e ise taraftarlarının meşale yaktığı ve bunları fırlattıkları gerekçesiyle UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 16. maddesinin ‘C’ bendi gereğince soruşturma açıldı. UEFA Kontrol Etik ve Disiplin Kurulu bu davayı 28 Şubat’ta görüşecek.

Michael Frey gözden düştü

F.Bahçe’de Michael Frey gözden düştü. Formsuz görüntüsü nedeniyle takımda 3. forvet konumuna düşen Frey’in performansından teknik heyetin memnun olmadığı öğrenildi. Fenerbahçe’de kalan haftalarda forvette Soldado ile Slimani forma giyecek, İsviçreli golcü ise 3. forvet olarak kalacak. Teknik heyet forvet mevkiinde ayrıca Ayew’i de değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Teknik heyetin takımla ilgili yönetime verdiği roporda İsviçreli golcünün F.Bahçe için yetersiz olduğu söylediği öğrenildi.