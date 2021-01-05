Derslik transfer: 300 bin euroya Süper Lig'i salladı

Antalyaspor karşısında 4 gol atıp tarihe geçen Aaron Boupendza, Hatayspor'un Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta da takımının gollerini kaydetti.

Gabonlu futbolcu böylece 9 gole ulaştı ve Süper Lig'in bu sezon en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Maliyeti 300 bin euro

Sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun maliyeti ise şaşırttı. Radyospor'a konuşan Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, "Aaron Boupendza'nın maliyeti 300 bin euro. Boupendza'yı transfer ettiğimizde çok eleştirildik. Boupendza'nın transferini sportif direktörümüz Fatih Kavlak gerçekleştirmişti, kendisine teşekkür ediyorum. Devre arasında transfer yapacağız. Birkaç takviyemiz olacak" ifadelerini kullandı.