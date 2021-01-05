SÜPER LİG

Hataysporlıu Boupendza'nın maliyeti ne kadar?

Derslik transfer: 300 bin euroya Süper Lig'i salladı

Son iki maçta 6 kez fileleri havalandıran ve Süper Lig'de gol krallığı yarışında zirveye yerleşen Boupendza'nın Hatayspor'a maliyeti açıklandı.

Haber Merkezi Diğer
Boupendza'nın Hatayspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Boupendza'nın Hatayspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fotoğraf: Orhan Çiçek / AA

Antalyaspor karşısında 4 gol atıp tarihe geçen Aaron Boupendza, Hatayspor'un Konyaspor'u 2-1 yendiği maçta da takımının gollerini kaydetti.

Gabonlu futbolcu böylece 9 gole ulaştı ve Süper Lig'in bu sezon en golcü oyuncusu konumuna geldi.

Maliyeti 300 bin euro

Sezon başında transfer edilen 24 yaşındaki futbolcunun maliyeti ise şaşırttı. Radyospor'a konuşan Hatayspor yöneticisi Ethem Sunar, "Aaron Boupendza'nın maliyeti 300 bin euro. Boupendza'yı transfer ettiğimizde çok eleştirildik. Boupendza'nın transferini sportif direktörümüz Fatih Kavlak gerçekleştirmişti, kendisine teşekkür ediyorum. Devre arasında transfer yapacağız. Birkaç takviyemiz olacak" ifadelerini kullandı.

Boupendza, Hatayspor'la çok farklı bir sezon yaşıyor.
Boupendza, Hatayspor'la çok farklı bir sezon yaşıyor.

Boupendza, Konyaspor'u yıktı
Boupendza, Konyaspor'u yıktı

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor’un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.9’uncu dakikada atak geliştiren konuk takım İttifak Holding Konyaspor’da Daci, sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Orada topla buluşan Nejc Skubic şutunu kaleye gönderdi ama kaleci Munir topu kontrol etti.25’inci dakikada gelişen Atakaş Hatayspor atağında, rakip takım ceza sahasında Diouf’un topuk pasıyla buluşan Boupendza’un şutu çerçeveyi buldu fakat kaleci İbrahim Sehic, topu köşeden çıkardı.33’üncü dakikada atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor’da Skubic, ceza sahası içinde seken topu kafa ile içeri çevirdi. Skubic’in hava pasında topla buluşan Artem Kravets, kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu: 0-1.43’üncü dakikada Atakaş Hatayspor’da Boupendza, beraberlik golünü kaydetti. Topu sürükleyerek ceza sahasına kadar gelen Boupendza, sol ayakla muhteşem bir vuruş yaptı. Kaleci İbrahim Sehic fakat, top köşeden ağlarla buluştu: 1-1.Karşılaşmanın ilk yarısı1-1 beraberlikle sona erdi.62’nci dakikada İttifak Holding Konyaspor, korner bayrağına yakın bir noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Haubert Sitya’nın yaptığı orta hiçbir arkadaşına ulaşmıyor. Topu, kaleci Munir kontrol etti.68’inci dakikada İttifak Holding Konyaspor savunmasının anlık hatasını değerlendiren Boupendza, takımını öne geçiren golü atıyor. Sol kanattan yapılan ortada savunma ve kaleci İbrahim Sehic anlaşmazlık yaşadı. Bu hatayı iyi değerlendiren Boupendza'nın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-1.71’inci dakikada İttifak Holding Konyaspor Haubert Sitya, sol kanattan ortasını ceza sahası içine gönderdi. Yapılan ortaya yükselen Artem Kravets istediği kafa vuruşunu yapamadı ve top kornere çıktı.82’nci dakikada atak geliştiren İttifak Holding Konyaspor ‘da Marko Jevtovic, ceza sahasının hemen dışından kaleye şutunu göndermek istedi ancak istediği vuruşu yapamadı ve kaleci Munir topu kontrol etti.90+2’inci dakikada rakip kaleye kalabalık giden İttifak Holding Konyaspor’da Nejc Skubic’in sağ çaprazdan ortasına Ahmet Çalık kafa vurdu ve top ağlara gitti. VAR'dan pozisyonu inceleyen mücadelenin hakemi Alper Ulusoy, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.Karşılaşmada başka gol olmadı ve Atakaş Hatayspor 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1 kazandı.

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