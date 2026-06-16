İngiliz basını ‘Dünyayı şoke eden Türk taraftarı' konuşuyor: Sıra dışı görüntüsüyle ilgi çekti

Daha önce sosyal medyada paylaştığı videolarla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan ve koyu bir Beşiktaş sevdalısı olan Ölçerman, stadyumdaki farklı tarzıyla İngiliz basınının da ilgisini çekmeyi başardı. Ada basınında "Dünyayı şoke eden Türk taraftar" başlığıyla servis edilen haberler kısa sürede yayıldı. Karşılaşma boyunca çekilen fotoğraf ve videolarının sosyal platformlarda viral olmasıyla birlikte Udi Neco, milyonlarca kişiye ulaşarak turnuvanın en çok konuşulan renkli simalarından biri oldu.

Siyah-beyaz sevda ve milli coşku

International Business Times'ın sayfalarına taşıdığı detaylara göre, tam adı Necdet Ölçerman olan Udi Neco, Beşiktaş'a olan derin bağlılığını kendine has makyajıyla dışa vuruyor. Yıllardır kulüp maçlarının yanı sıra A Milli Futbol Takımı'nın karşılaşmalarını da yakından takip eden tutkulu taraftar, yüzünü siyah-beyaza boyayıp ikonik beyaz sakalıyla tribünlerde boy gösteriyor. Kulüp renklerini yüzünde taşıyan Udi Neco, milli maçlarda ise elinden düşürmediği Türk bayrağıyla stadyumlardaki coşkuyu artırıyor.

Bu popülariteye kayıtsız kalmayan bir diğer İngiltere merkezli platform LADbible ise, Udi Neco'nun boyasız ve doğal halini gösteren bir fotoğrafa yer vererek okuyucularına taraftarın gerçek görünümünü sundu.

EURO 2024'ten Dünya Kupası tribünlerine