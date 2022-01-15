Spor İsmail Kartal camiaya seslendi "Hiç kimse merak etmesin"
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İsmail Kartal camiaya seslendi: "Hiç kimse merak etmesin"

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, camiaya ve taraftarlara seslenerek, “Geçmişi ve bugünü yaşayan bir antrenör olarak söyleyebilirim ki Fenerbahçe camiası merak etmesin, takım emin ellerde. Camianın, futbolcuların ve yönetimin desteğiyle, el birliğiyle ayağa kalkacağız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İsmail Kartal camiaya seslendi: Hiç kimse merak etmesin
Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, bugün Antalyaspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe’de Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından sezon sonuna kadar göreve getirilen İsmail Kartal, ligde bugün yapacakları Antalyaspor maçı öncesi camiaya ve taraftarlara seslendi.

Deneyimli teknik direktör, “Geçmişi ve bugünü yaşayan bir antrenör olarak söyleyebilirim ki Fenerbahçe camiası merak etmesin, takım emin ellerde. Camianın futbolcuların ve yönetimin desteğiyle, el birliğiyle ayağa kalkacağız. Benim esas düşüncem takım kimyasını ortaya çıkarmak ve birbirine uyumlu tüm oyuncuların taşın altına elini soktuğu bir takım oluşturmak. Bizim amacımız topun daha fazla bizde kalmasını sağlamak olacak. Daha çok topla oynayan, daha çok baskı yapan bir takım izletmek istiyoruz. Topa sahip bir şekilde kontrollü bir futbol sahaya koyarken aynı zamanda hızlı ve agresif bir futbol anlayışımız olacak. Kendimizi geliştirerek yolumuza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"İyi bir Mesut Özil mutlaka sahada olur"

Bu arada teknik direktör İsmail Kartal’ın yıldız futbolcu Mesut Özil ile de yakından ilgilendiği kaydedildi. İsmail Kartal, Mesut Özil ile özel olarak görüşerek, kendisinden beklentilerini anlattı. “İyi bir Mesut, bu takımda her zaman oynar, oynamalıdır da” diyen İsmail Kartal, “Ritmini bulan bir Mesut Özil’in yeri mutlaka saha olmalı” diyerek oyuncusuna olan güvenini dile getirdi.

İsmail Kartal ile bambaşka bir Fenerbahçe
SPOR
İsmail Kartal ile bambaşka bir Fenerbahçe


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