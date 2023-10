İsmail Kartal: Gruptan lider olarak çıkmak istiyoruz

Pozitif futbol oynamaya çalıştıklarını vurgulayan Kartal, "Oyunun geneline baktığınızda takımımızda herkes her an gol atabilir. Pozitif futbol oynamaya çalışıyoruz. Kadroya daha karar vermedim, yarın sabah karar vereceğim. Bizim için 14'te 14 ya da 20'de 20'nin bir önemi yok. Bunları oyuncularıma Samandıra'da yasakladım. Her ilk oynayacağımız maçın sezonun en önemli maçı olduğunu hatırlattık. 3 puan için geldik, hazırlıklarımızı bu şekilde sürdürüyoruz. İlk oynayacağımız maç sezonun en önemli maçı. Deplasmanlarda gol yemememiz takım savunmasının her maça ne kadar ciddiyetle hazırlandığının göstergesi" şeklinde konuştu.