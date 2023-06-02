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Spor

İtalya'da en iyi defans Kim Min-Jae

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Napoli'de forma giyen Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, bu sezonun en iyi defans oyuncusu seçildi.

17:37 . 2/06/2023 Cuma
AA
Kim Min-Jae performansıyla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Kim Min-Jae performansıyla kazanılan şampiyonlukta önemli rol oynadı.

Serie A'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Napoli'nin lig şampiyonluğunu kazanmasında önemli rolü olan isimlerden 26 yaşındaki stoperin, 2022-2023 sezonunun en iyi defans oyuncusu olarak seçildiği belirtildi.


Paylaşımda Kim için, "Etkileyici bir çıkış, tebrikler" ifadesi kullanıldı.


Güney Koreli futbolcu Kim Min-Jae, sezon başında Fenerbahçe'den Napoli'ye transfer olmuştu.


Serie A'da dün de Luciano Spalletti, Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaştırması sebebiyle yılın teknik direktörü ödülüne layık görülmüştü.





#İtalya
#Serie A
#Kim Min Jae
15 dakika önce
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