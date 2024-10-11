İzlanda-Türkiye maçını Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.

Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.