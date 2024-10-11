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İzlanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu

İzlanda-Türkiye maçının hakemi belli oldu

14:4411/10/2024, Cuma
AA
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Hakem Damian Sylwestrzak
Hakem Damian Sylwestrzak

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı karşılaşmada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Damian Sylwestrzak görev yapacak.

İzlanda-Türkiye maçını Polonyalı hakem Damian Sylwestrzak yönetecek. Başkent Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı Polonya Futbol Federasyonundan Damian Sylwestrzak yönetecek.


Sylwestrzak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Pawel Sokolnicki ve Bartosz Kaszynski yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Marcin Kochanek olacak.





#Uluslar Ligi
#Türkiye
#İzlanda
#Damian Sylwestrzak

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