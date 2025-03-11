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Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi

Jose Mourinho PFDK'ya sevk edildi

20:3811/03/2025, منگل
G: 11/03/2025, منگل
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.


TFF'den yapılan açıklamaya göre Portekizli teknik adam, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi.


Kurul, ayrıca Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz'ı talimatlara aykırı hareketi, Galatasaray kalecisi Günay Güvenç ile Corendon Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu'nu hakaret, Bellona Kayserispor Antrenörü Muhammed Türkmen'i sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye gönderdi.


Süper Lig temsilcileri Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Gaziantep FK, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor, ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor da çeşitli nedenlerden dolayı disipline verildi.






#Jose Mourinho
#PFDK
#Fenerbahçe

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