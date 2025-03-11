Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'yu Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Portekizli teknik adam, futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildi.