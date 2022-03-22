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Jota: "Türkiye zorlu bir rakip"

Portekizli futbolcu Diogo Jota, A Milli Takımımızla oynayacakları maçla ilgili, "Türkiye kolay bir rakip değil, final tadında bir karşılaşma olacak" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Jota: Türkiye zorlu bir rakip
Jota ve Ronaldo

Portekiz'in Liverpool'da forma giyen hücum oyuncusu Diogo Jota, perşembe günü Türkiye'yi konuk edecekleri karşılaşma öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Portekizsiz bir Dünya Kupası hayal edemiyorum"


Portekiz'in olmadığı bir Dünya Kupası'nı hayal edemediğini belirten Jota, "Portekiz için oynadığımızın farkında olmalıyız. açıkçası sorumluluk hissediyoruz. İdeal değil ancak içinde olduğumuz durum bu. Portekizsiz bir Dünya Kupası hayal edemiyorum. Bu konuda düşünmemeye çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gidemezsek kimse için iyi olmayacak. Bunun olmaması için sonuna kadar çalışacağız" diye konuştu.

"Final tadında bir maç olacak"

Türkiye ile oynayacakları play-off yarı final karşılaşmasını da değerlendiren Jota, "Türkiye kolay bir rakip değil. Hollanda bir maç daha az kazanmış olsaydı grup aşamasında Türkiye birinci olacaktı. Her şeyin olabileceği, final tadında bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

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