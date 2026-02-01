Yeni Şafak
Juventus'tan Mauro Icardi açıklaması

22:471/02/2026, Pazar
G: 1/02/2026, Pazar
Mauro Icardi sezonu Galatasaray'da tamamlayacak.
Ara transfer döneminin kapanmasına az bir süre kala adı Juventus ile anılan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi hakkında resmi açıklama geldi.

Kış transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin Juventus ile anılması futbol gündemini hareketlendirdi.

Konuya ilişkin İtalyan devinin sportif direktörü Chiellini, resmi bir açıklama yaparak spekülasyonlara açıklık getirildi.

'Sadece fikirden ibaretti'

"Mauro Icardi konusu sadece fikirden ibaretti, böyle bir transfer gerçekleşmeyecek."




#Mauro Icardi
#Juventus
#Galatasaray
