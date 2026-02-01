Juventus'tan Mauro Icardi açıklaması

Kış transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kala, Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi’nin Juventus ile anılması futbol gündemini hareketlendirdi.

Konuya ilişkin İtalyan devinin sportif direktörü Chiellini, resmi bir açıklama yaparak spekülasyonlara açıklık getirildi.

"Mauro Icardi konusu sadece fikirden ibaretti, böyle bir transfer gerçekleşmeyecek."