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Spor

Kadıköy'de derbi ateşi

Süper Lig'in 11. haftası Kadıköy Ülker Stadı'nda Fenerbahçe-Trabzonspor derbisine sahne olacak. Henüz puan kaybetmeyen sarı-lacivertliler, zirvedeki yerini perçinlemek isterken, bordo-mavililer ise deplasmanda kazanarak yeniden çıkışa geçmenin planlarını yapıyor.

09:39 - 4/11/2023 Cumartesi
Güncelleme: 10:24 - 4/11/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İki ekip İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

İki ekip İstanbul'da kozlarını paylaşacak.

Fenerbahçe ile Trabzonspor. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında bugün Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Saat 19.00'da başlayacak mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.


İsmail Kartal yönetiminde sezona çok iyi bir başlangıç yapan Fenerbahçe ligde ve Avrupa'da toplamda oynadığı 19 maçı da kazandı. Sarı-lacivertliler, ligde 10 maçta 10 galibiyet alarak aldığı 30 puanla liderliğini sürdürüyor.


Sarı-lacivertliler, Trabzonspor karsısında 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Saktlıkları bulunan Becao, Djiku, Serdar Aziz, Fred, King ve Mert Hakan Yandaş önemli müsabakada yer alamayacak. Teknik direktör İsmail Kartal'ın sol bek Oosterwolde ya da sağ bek Mert Müldür'ü Trabzonspor karşısında stoperde oynatacağı tahmin ediliyor. Oosterwolde'nin bir adım önde olduğu sızan haberler arasında.




İki isim kadroda

Teknik direktör Abdullah Avcı'yla sahasında Alanyaspor'u 1-0 yenen, Fatih Karagümrük'le golsüz berabere kalan bordo-mavililer, Fenerbahçe deplasmanından galibiyetle ayrılmanın mücadelesini verecek. Bordo-mavililerde Orsic, Hüseyin, Fernandez sakat. Trezeguet ve Bakasetas ise kafileye alındı.




Avcı Kartal'dan önde

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda İsmail Kartal; Mardinspor, Malatyaspor, Fenerbahçe, Gaziantepspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor ve Konyaspor'u çalıştırıyordu. Avcı ise eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor ile rakip oldu. Oynanan 9 karşılaşmanın 4'ünü Abdullah Avcı'nın ekipleri, 1'ini İsmail Kartal'ın takımı kazanırken, 4 mücadele ise berabere tamamlandı. Deneyimli teknik adamların başında oldukları 6 Mart 2022'de oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor karşılaşması ise 1-1 sonuçlandı.




FENERBAHÇE-TRABZONSPOR
STAT:
Ülker
HAKEM:
Zorbay Küçük
SAAT:
19.00
FENERBAHÇE:
Livakovic, Osayi-Samuel, Samet Akaydın, Oostervvolde, Ferdi, İsmail, Miha Zajc, İrfan Can, Szymanski, Tadic, Dzeko
TEKNİK DİREKTÖR:
İsmail Kartal
TRABZONSPOR:
Uğurcan, Mehmet Can Aydın, Densvvil, Baniya, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir Ömür, Visca, Trezeguet (Bardhi), Onuachu
TEKNİK DİREKTÖR:
Abdullah Avcı





#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Trabzonspor
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