Kasımpaşa, Trendyol Süper Lig 22. hafta kapanış maçında Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup ederek düşme hattının üzerine çıktı. Üç puanı getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci attı. Maçın özetine haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Trendyol Süper Lig 22. hafta kapanış maçında Kasımpaşa sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi lacivert-beyazlılar 3-2 kazandı ve düşme hattının üstüne çıktı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Kerem Demirbay, 62. dakikada Cenk Tosun ve 71. dakikada İrfan Can Kahveci attı.
Karagümrük'ün gollerini 80. dakikada Mladenovic ve 90+2. dakikada Ahmed Toure kaydetti.
Bu sonucun ardından Emre Belözoğlu'nun ekibi puanını 19 yaparak 15. sıraya yükseldi. Karagümrük ise 12 puanla son sırada kaldı.
Kasımpaşa bir sonraki hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Sarı kart görerek cezalı duruma düşen Winck bu maçta forma giyemeyecek.