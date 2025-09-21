Yeni Şafak
Kayserispor beraberliğe abone

Kayserispor beraberliğe abone

13:1521/09/2025, Pazar
AA
Trendyol Süper Lig çıktığı 5 maçta rakipleriyle 4 kez yenişemeyen Kayserispor, adeta beraberliğe "abone" oldu.

Bir maçı eksik Kayseri temsilcisi, 6'ıncı haftası geride kalan ligde 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda 4 puan topladı.


Sarı-kırmızılılar, ligde Başakşehir, Kocaelispor ve Antalyasporla ile deplasmanda, Göztepe'yle de sahasında 1-1 berabere kaldı.


Markus Gisdol yönetimindeki Kayseri ekibi, ligin 3. haftasında Galatasaray'a sahasında 4-0 mağlup olarak tek yenilgisini aldı.


Bu periyotta yalnızca 4 kez rakip fileleri sarsan Kayserispor, kalesinde ise 8 gole engel olamadı.


Bu sezon galibiyetle tanışamayan sarı-kırmızılılar, 24 Eylül Çarşamba günü erteleme maçında Beşiktaş'ı konuk edecek.





