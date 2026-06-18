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Kocaelispor'da Linetty'nin sözleşmesi uzatıldı

Kocaelispor'da Linetty'nin sözleşmesi uzatıldı

14:5018/06/2026, Perşembe
AA
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Karol Linetty'nin sözleşmesi uzatıldı.
Karol Linetty'nin sözleşmesi uzatıldı.

Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Polonyalı orta saha oyuncusu Karol Linetty'nin sözleşmesinin 1 yıl uzatıldığını açıkladı.

Kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu futbolcumuz tarafından kullanılmış olup sözleşme 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi.



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