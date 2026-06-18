Kocaelispor'da Linetty'nin sözleşmesi uzatıldı

Kulübün, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Karol Linetty'nin sözleşmesinde yer alan uzatım opsiyonu futbolcumuz tarafından kullanılmış olup sözleşme 2026-2027 sezonunu kapsayacak şekilde 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatılmıştır." ifadesine yer verildi.