Konyalı gazi Hasan Kocamaz Jose Mourinho ile bir araya geldi

Şırnak'ta 2007 yılında vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Konyalı gazi Hasan Kocamaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi.





Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre gazi Hasan Kocamaz, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Konya'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti.





Kocamaz, teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve formasını imzalattı. Ayrıca Kocamaz, Mourinho'ya çeşitli hediyeler takdim etti.























