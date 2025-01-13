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Konyalı gazi Hasan Kocamaz Jose Mourinho ile bir araya geldi

Konyalı gazi Hasan Kocamaz Jose Mourinho ile bir araya geldi

15:1313/01/2025, Pazartesi
G: 13/01/2025, Pazartesi
AA
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Gazi Hasan Kocamaz, Jose Mourinho'ya çeşitli hediyeler takdim etti.
Gazi Hasan Kocamaz, Jose Mourinho'ya çeşitli hediyeler takdim etti.

Süper Lig'de TÜMOSAN Konyaspor'la karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, Konyalı gazi Hasan Kocamaz ile buluştu.

Şırnak'ta 2007 yılında vatani görevini yaparken mayın patlaması sonucu iki bacağını kaybeden Konyalı gazi Hasan Kocamaz, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile bir araya geldi.


Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre gazi Hasan Kocamaz, TÜMOSAN Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe Futbol Takımı'nın Konya'da kamp yaptığı oteli ziyaret etti.


Kocamaz, teknik direktör Jose Mourinho ile bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi ve formasını imzalattı. Ayrıca Kocamaz, Mourinho'ya çeşitli hediyeler takdim etti.







#Gazi
#Hasan Kocamaz
#Jose Mourinho
#Fenerbahçe

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