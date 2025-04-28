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Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Trabzonspor U19'a tebrik

Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Trabzonspor U19'a tebrik

22:4028/04/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Trabzonspor U19 takımının yaşadığı üzüntü.
Trabzonspor U19 takımının yaşadığı üzüntü.

UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için Kulüpler Birliği Vakfı, tebrik mesajı yayımladı.

Kulüpler Birliği Vakfı, UEFA Gençlik Ligi'nde ikinci olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı için tebrik mesajı yayımladı.


Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
"Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nı UEFA Gençlik Ligi'nde göstermiş olduğu üstün performanstan ötürü tebrik eder; futbolcular, teknik heyet ve yönetimi en içten dileklerimizle kutlarız."
denildi.




#Trabzonspor U19
#Kulüpler Birliği Vakfı
#UEFA Gençlik Ligi
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