Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Trabzonspor U19'a tebrik

Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Trabzonspor 19 Yaş Altı Futbol Takımı'nı UEFA Gençlik Ligi'nde göstermiş olduğu üstün performanstan ötürü tebrik eder; futbolcular, teknik heyet ve yönetimi en içten dileklerimizle kutlarız."