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Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonluk kupası tanıtıldı

Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonluk kupası tanıtıldı

21:1914/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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FIFA Kulüpler Dünya Kupası
FIFA Kulüpler Dünya Kupası

FIFA, 32 takımın katılımıyla 2025 yılında ilk kez düzenlenecek olan Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupayı tanıttı. 24 ayar altın kaplama kupanın iki tarafında da futbol tarihine ilişkin lazerle işlenmiş yazı ve semboller bulunuyor.

FIFA, 32 takımın katılımıyla 2025'te ilk kez düzenlenecek Kulüpler Dünya Kupası'nın şampiyonuna verilecek kupayı tanıttı.


Yeni formatıyla 15 Haziran-13 Temmuz 2025 tarihlerinde ABD'de düzenlenecek turnuvanın kupası, lüks mücevher firması Tiffany & Co ile iş birliği yapılarak üretildi.

Pimle birbirine bağlı ve aynı yörüngede dönebilen 4 diskten oluşan kupa, tasarımıyla dikkati çekiyor. 24 ayar altın kaplama kupanın iki tarafında da futbol tarihine ilişkin lazerle işlenmiş yazı ve semboller bulunuyor.

FIFA'nın yeni organizasyonunda 6 konfederasyondan, 32 kulüp yer alacak. 4'erli 8 gruba ayrılacak takımlar, birbiriyle tek maç üzerinden karşılaşacak. Grubunu ilk 2 sırada tamamlayanlar, sonraki turlarda tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak.






#FIFA Kulüpler Dünya Kupası
#FIFA
#Şampiyonluk kupası

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