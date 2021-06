Larin Kanada'yı sırtlamaya devam ediyor

Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Cyle Larin, milli takımda da gollerine devam ediyor.

Kanadalı futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri maçında Haiti'ye attığı golle ülkesini 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Larin, milli takım formasıyla çıktığı son 5 maçtaki gol sayısını 6'ye yükseltti.

Kanada-Haiti maçının rövanşı 16 Haziran'da oynanacak.

İşte Larin'in Haiti ağlarında gönderdiği gol;

What a pass from Jonathan Osorio to Cyle Larin#CanMNT pic.twitter.com/avOYPzoDZ2 — Canadian Footy Theory (@Futbol_Canada) June 12, 2021