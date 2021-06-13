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Larin Kanada'yı sırtlamaya devam ediyor

Kanada Milli Takımı, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri 2. tur maçında Haiti'yi deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Beşiktaşlı Cyle Larin attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Larin Kanadayı sırtlamaya devam ediyor
Maça ilk 11'de başlayan Larin, 78 dakika görev yaptı.

Süper Lig'de Beşiktaş'ın şampiyonluğunda büyük katkısı olan Cyle Larin, milli takımda da gollerine devam ediyor.

Kanadalı futbolcu, Dünya Kupası Kuzey Amerika-Karayipler Elemeleri maçında Haiti'ye attığı golle ülkesini 1-0'lık galibiyete taşıdı.

Larin, milli takım formasıyla çıktığı son 5 maçtaki gol sayısını 6'ye yükseltti.

Kanada-Haiti maçının rövanşı 16 Haziran'da oynanacak.

İşte Larin'in Haiti ağlarında gönderdiği gol;

Larin'li Kanada'dan tarihi skor: 11-0
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Larin'li Kanada'dan tarihi skor: 11-0

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