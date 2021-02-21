Spor Liverpool 22 yıl sonra Evertona kaybetti Derbide 98 yıl sonra bir ilk gerçekleşti (ÖZET)
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Liverpool-Everton maç özeti izle: Premier Lig maç özetleri

Liverpool 22 yıl sonra Everton'a kaybetti: Derbide 98 yıl sonra bir ilk gerçekleşti (ÖZET)

İngiltere Premier Lig'de oynanan derbi maçta Liverpool, Everton'a 2-0 mağlup oldu. Liverpool'u 2-0 mağlup eden Everton, Anfield Stadı'nda 22 yıl sonra kazandı. Liverpool-Everton maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi AA
Ozan Kabak mücadelede 90 dakika süre aldı.
Ozan Kabak mücadelede 90 dakika süre aldı.

Premier Lig'in 25. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda Everton'ı ağırladı. Maça hızlı başlayan Everton, 3. dakikada Richarlison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Liverpool, ikinci yarıda topa daha çok hakim olsa da aradığı golü bulamadı. Konuk ekip, 83. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltı golüyle Merseyside derbisinden 2-0 galip ayrıldı.

Ozan Kabak 90 dakika süre aldı

Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

1923'ten sonra ilk defa

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un öğrencileri, 40 puanda kaldı. Liverpool ayrıca, 1923'ten bu yana ilk kez art arda 4. iç saha maçını kaybetti.

22 yıl sonra kazandı

Anfield Stadı'nda 1999 yılının ardından ilk kez galip gelen Everton ise, Liverpool ile puanını eşitledi.

Bu gurur Ozan Kabak'ın: Haftanın 11'ine seçildi
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Bu gurur Ozan Kabak'ın: Haftanın 11'ine seçildi

Liverpool-Everton maç özeti

Liverpool-Everton maç özetini izlemek için tıklayınız.


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