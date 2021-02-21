Liverpool 22 yıl sonra Everton'a kaybetti: Derbide 98 yıl sonra bir ilk gerçekleşti (ÖZET)

Premier Lig'in 25. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda Everton'ı ağırladı. Maça hızlı başlayan Everton, 3. dakikada Richarlison'un attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Liverpool, ikinci yarıda topa daha çok hakim olsa da aradığı golü bulamadı. Konuk ekip, 83. dakikada Gylfi Sigurdsson'un penaltı golüyle Merseyside derbisinden 2-0 galip ayrıldı.

Ozan Kabak 90 dakika süre aldı

Liverpool'da milli futbolcu Ozan Kabak, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika forma giydi.

1923'ten sonra ilk defa

Ligde üst üste 4. yenilgisini alan Jürgen Klopp'un öğrencileri, 40 puanda kaldı. Liverpool ayrıca, 1923'ten bu yana ilk kez art arda 4. iç saha maçını kaybetti.

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22 yıl sonra kazandı

Anfield Stadı'nda 1999 yılının ardından ilk kez galip gelen Everton ise, Liverpool ile puanını eşitledi.

SPOR Bu gurur Ozan Kabak'ın: Haftanın 11'ine seçildi

Liverpool-Everton maç özeti

Liverpool-Everton maç özetini izlemek için tıklayınız.



