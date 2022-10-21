Spor Liverpoolun stadı Anfield Roada mescit yaptırıldı
FUTBOL FUTBOL

Liverpool'un stadı Anfield Road'a mescit yaptırıldı

İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Liverpool, Anfield Road Stadyumu'na Müslüman taraftarlar ve futbolcular için mescit yaptırdı. Sosyal medyada ilk kez paylaşılan Mescit'in görüntüleri, büyük takdir ve beğeni topladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Liverpoolun stadı Anfield Roada mescit yaptırıldı
Anfield Stadı

İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Liverpool, Anfield Road Stadyumu'na Müslüman taraftarlar ve futbolcular için mescit yaptırdı. Sosyal medyada ilk kez paylaşılan Mescit'in görüntüleri, büyük takdir ve beğeni topladı.

Sadio Mane, Emre Can ve Salah öncü oldu

Liverpool'un bu mescidi yaptırmasında geçmişte bu stadyumda top koşturan ve Müslümanlıklarıyla bilinen Sadio Mane ve Emre Can ile birlikte halen daha kariyerine Liverpool'da devam eden Muhammed Salah'ın etkili olduğu vurgulandı.

Mescit görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Anfield Road'a yaptırılan mescit, uzun bir aranın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Müslümanların sevgisini kazanan bu hareketin, diğer kulüplere de örnek olması gerektiğini vurguladı.

Anfield Road Mescidi
Anfield Road Mescidi
Anfield Road Mescidi
Anfield Road Mescidi

Bu gönderiyi Instagram'da gör

SPOR (@spor)'in paylaştığı bir gönderi

Anlamlı hareket

Anlamlı hareket

Bartın'da hayatını kaybeden vatandaşların ailelerine destek kampanyası başlatıldı.
Geçmiş olsun

'Geçmiş olsun'

Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Daum mesajı.
Süper Ligden dört isim

Süper Lig'den
dört isim

Uruguay'ın Dünya Kupası kadrosu açıklandı.
'Elhamdülillah' <br>diyerek duyurdu

'Elhamdülillah'
diyerek duyurdu

Franck Ribery yeşil sahalara veda etti.
Kansere yakalandığını duyurdu

Kansere yakalandığını duyurdu

Christoph Daum, kendisine kanser teşhisi konduğunu açıkladı.
'Hem lige<br>hem kupaya talibiz'

'Hem lige
hem kupaya talibiz'

​Galatasaray'da Metin Öztürk, kura çekimi sonrasında iddialı konuştu.
'Takımımıza güveniyoruz'

'Takımımıza güveniyoruz'

​Serik Belediyespor'dan Beşiktaş'a gözdağı.
Eşleşmeler <br>belli oldu

Eşleşmeler
belli oldu

Beşiktaş ve Galatasaray'ın kupadaki rakipler belirlendi.
Hollandalı rekor peşinde

Hollandalı rekor peşinde

​Formula 1'de sıradaki durak takvimin 19. yarışı Amerika GP.
Sivas ile 33. randevu

Sivas ile 33. randevu

Muhtemel 11, eksikler, iki takım arasındaki rakamlar.
Yollar ayrıldı

Yollar ayrıldı

​Steven Gerrard'ın görevine son verildi.
Ronaldo'yu geçti

Ronaldo'yu geçti

​Barcelona rahat kazandı, Lewandowski tarihe geçti.
Bandajın sebebi<br>belli oldu

Bandajın sebebi
belli oldu

​Ballon d'Or kazanan Benzema'nın sağ eli dikkat çekmişti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.