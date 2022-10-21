Liverpool'un stadı Anfield Road'a mescit yaptırıldı

İngiltere Premier Lig'in dev ekibi Liverpool, Anfield Road Stadyumu'na Müslüman taraftarlar ve futbolcular için mescit yaptırdı. Sosyal medyada ilk kez paylaşılan Mescit'in görüntüleri, büyük takdir ve beğeni topladı.

Liverpool'un bu mescidi yaptırmasında geçmişte bu stadyumda top koşturan ve Müslümanlıklarıyla bilinen Sadio Mane ve Emre Can ile birlikte halen daha kariyerine Liverpool'da devam eden Muhammed Salah'ın etkili olduğu vurgulandı.

Mescit görüntüleri ilk kez paylaşıldı

Anfield Road'a yaptırılan mescit, uzun bir aranın ardından ilk kez sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları, Müslümanların sevgisini kazanan bu hareketin, diğer kulüplere de örnek olması gerektiğini vurguladı.

REKLAM

Anfield Road Mescidi

Anfield Road Mescidi