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Spor

MAÇ SONUCU | Kayserispor-Başakşehir: 0-0

Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Kayserispor ile Başakşehir 0-0 berabere kaldı. Mücadelede Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, eski takımı Kayserispor'un taraftarları tarafından tepkiyle karşılandı.

21:56 . 2/10/2023 الإثنين
Yeni Şafak
Kayserispor-Başakşehir

Kayserispor-Başakşehir

Kayserispor, Süper Lig'in 7'nci haftasının kapanış maçında Başakşehir FK ile sahasında 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmayı A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünden takip etti.

Maçtan dakikalar;

28'inci dakikada Keny'nin sağ kanatta seri çalımların ardından sarı-kırmızılı takımın ceza sahasına yaptığı orta, kaleci Bilal'de kaldı.

32'nci dakikada sol kanattan yapılan ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Figueiredo'nun topa dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'den sekerek, Kayserispor savunmasında kaldı.

35'inci dakikada sol kanattan Kayserispor etkili geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Aylton'un vuruşu kaleci Volkan'dan sekerek, oyun alanının dışına çıktı.

36'ncı dakikada sol taraftan köşe vuruşu kullanan Kayserispor'da Thiam'ın kafa vuruşunda Volkan Babacan topu çelerek, meşin yuvarlağın ağlara gitmesine izin vermedi.

41'inci dakikada Kartal'ın orta sahadan Başakşehir ceza sahasına gönderdiği hava topunda, meşin yuvarlak ile buluşan Ramazan'ın dokuşundan top kaleci Volkan'da kaldı.

53'üncü dakikada Başakşehir ceza sahası içerisine yapılan ortada Ramazan, topu kafa ile Thiam'a indirdi. Thiam'ın ceza sahası içinde kaleye yakın mesafeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

62'nci dakikada Kayserispor ceza sahası yayının dışında topla buluşan Figueiredo'nun plase vuruşunda, kaleci Bilal meşin yuvarlağın ağlarına gitmesine izin vermeyerek, topu kornere çeldi.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.




#Kayserispor
#Başakşehir
#Süper Lig
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