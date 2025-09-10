Yeni Şafak
Manisa FK'nın iki milli gururu: Ayberk ve Ada

12:0910/09/2025, Çarşamba
DHA
Ayberk Karapo & Ada İbik
Ayberk Karapo & Ada İbik

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü'nde Ümit Milli Takım'a davet edilen iki genç stoperden Ayberk Karapo ve Ada İbik, siyah-beyazlılara gurur yaşattı.

Ümit Milli Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Grup Elemeleri ilk maçında Hırvatistan ile Trabzon'da 1-1 berabere kaldı.


Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Ayberk maça ilk 11'de başladı. İyi bir performans sergileyen 21 yaşındaki oyuncu, 84'üncü dakikada kenara alındı. İlk kez Ümit Milli Takım'a davet edilen 16 yaşındaki Ada ise yedek bekledi.


Manisa FK altyapısından yetişen Ayberk ve Ada bu sezon 4 maçta da siyah-beyazlı formayı giymeyi başardı.





#1. Lig
#Ümit Milli Takım
#Ayberk Karapo
#Ada İbik
