Manisa FK'nın iki milli gururu: Ayberk ve Ada

Ümit Milli Takımımız, 2027 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası Grup Elemeleri ilk maçında Hırvatistan ile Trabzon'da 1-1 berabere kaldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada Ayberk maça ilk 11'de başladı. İyi bir performans sergileyen 21 yaşındaki oyuncu, 84'üncü dakikada kenara alındı. İlk kez Ümit Milli Takım'a davet edilen 16 yaşındaki Ada ise yedek bekledi.