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Mardin 1969'da Mücahit Can Akçay ile yollar ayrıldı

Mardin 1969'da Mücahit Can Akçay ile yollar ayrıldı

15:1430/06/2026, Salı
AA
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Mücahit Can Akçay, Mardin 1969 Spor formasıyla çıktığı 26 maçta 15 gol kaydetti.
Mücahit Can Akçay, Mardin 1969 Spor formasıyla çıktığı 26 maçta 15 gol kaydetti.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Mardin 1969 Spor, 28 yaşındaki forvet oyuncusu Mücahit Can Akçay ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Mardin 1969 Spor'dan yapılan açıklamada, kulüp tarihinde önemli bir başarıya imza atan kadronun değerli isimlerinden Mücahit Can Akçay ile karşılıklı anlaşılarak yolların ayrıldığı belirtildi.


Açıklamada, "Kırmızı-lacivertli formamız altında gösterdiği mücadele, attığı goller ve kulübümüze sunduğu katkılar için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde sağlık, mutluluk ve başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Mücahit Can Akçay" ifadelerine yer verildi.




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