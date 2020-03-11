PTT 1.LİG

Mehmet Özdilek eski takımına geri döndü

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile anlaşma sağlandığı duyuruldu.

Haber Merkezi İHA
Mehmet Özdilek son olarak Denizlispor'u çalıştırmıştı.

Mehmet Özdilek son olarak Denizlispor'u çalıştırmıştı.

Fotoğraf: IHA

BB Erzurumspor, teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek ile anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımız teknik direktörlük görevi için Mehmet Özdilek'le her konuda anlaşmıştır. Camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Erzurum temsilcisinde, Fatih Karagümrük'e karşı iç sahada dün alınan 3-1'lik yenilginin ardıdan, teknik direktör Erkan Sözeri ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrılmıştı.

  • Takımın yeni teknik direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de mücadele edilen 2018-2019 sezonunda da mavi-beyazlı takımın başında görev almıştı.


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