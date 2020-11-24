UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Mert Günok'tan Manchester United maçında inanılmaz hata

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi dördüncü maçında Manchester United'a konuk oldu. Mücadeleye kötü bir başlangıç yapan temsilcimizde kaleci Mert Günok inanılmaz bir hataya imza attı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mert Günok

Mert Günok

Fotoğraf: Kate Green

Başakşehir'de forma giyen milli kaleci Mert Günok, Manchester United maçında çok büyük bir hataya imza attı. Alex Telles'in yaptığı ortada topu elinden kaçıran Günok, Bruno Fernandes'e engel olamadı ve ikinci kez topu kalesinde gördü.

Mert Günok'un yaptığı hata sonrasında milli kaleci için sosyal medyada eleştiriler yapıldı.

İşte Mert Günok'un yaptığı hata ve kalemizde gördüğümüz gol;

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