Messi'nin 10 numaralı forması yeni sahibini buldu

Barcelona Kulübü'nden yapılan açıklamada, Messi'nin bu sezon Paris Saint-Germain'e (PSG) transfer olmasının ardından boşta kalan 10 numaralı formayı, takımın altyapısından yetişen 18 yaşındaki Fati'nin giyeceği belirtildi.
Barcelona'da ilk maçına 2019 yılında çıkan Gine-Bissau asıllı İspanyol oyuncu, genç yaşına rağmen birçok rekora imza attı.
A takım formasıyla ligde ve El Clasico'da gol atan en genç oyuncu rekorlarını şimdiden eline geçiren Fati, tüm kulvarlarda 43 maçta 13 kez rakip ağları sarstı.
𝙉𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙩𝙚𝙣 pic.twitter.com/HrcSyBq0Qj
𝙉𝙪𝙢𝙗𝙚𝙧 𝙩𝙚𝙣 pic.twitter.com/HrcSyBq0Qj— FC Barcelona (@FCBarcelona) September 1, 2021