Michy Batshuayi sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

UEFA Avrupa Ligi'nde Sevilla'yı 1-0 mağlup etmesine rağmen turnuvaya veda eden Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un, karşılaşma sonrasında Süper Lig için yaptığı açıklamalar gündem olmuştu. Jesus, Süper Lig'de maçların sahada değil masada kazanıldığına söylerken, aslında bu sözlerinin Gaziantep FK ve Hatayspor'un ligden çekilmesi hakkında olduğu öğrenildi.