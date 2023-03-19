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Spor

Michy Batshuayi sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında sakatlanan Michy Batshuayi'nin, sahalardan ne kadar süre uzak kalacağı belli oldu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
10:06 . 19/03/2023 Pazar
Yeni Şafak
Michy Batshuayi gözyaşları içinde sahayı sedye ile terk etmişti.

Michy Batshuayi gözyaşları içinde sahayı sedye ile terk etmişti.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu 2-0'ın rövanşında perşembe günü Sevilla'yı konuk etmişti. Bu mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etmişti.


Yırtık tespit edildi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu rövanşında İspanya'nın Sevilla takımıyla oynadığı maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Michy Batshuayi'nin sol uyluk kasında tendon yırtığı tespit edildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Belçikalı santrforun Sevilla maçında yaşadığı sakatlık sonrası MR görüntülemesinin gerçekleştirildiği bildirildi.


Michy Batshuayi sahalardan ne kadar süre uzak kalacak?

Yapılan tetkikler neticesinde sol ıdduktor (uyluk ic yan) kas tendonunda yırtık tespit edilen oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Batshuayi'nin en az 4 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.




#Fenerbahçe
#Michy Batshuayi
#Süper Lig
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