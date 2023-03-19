Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sona erdi.
Süper Lig'de son oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 26. hafta maçında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertli takım, son olarak Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.
60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı 26. haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.
Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.
Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı, 19 Mart Pazar (bugün) günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.