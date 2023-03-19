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Spor

Fenerbahçe kritik dönemeçte

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, bu mücadeleyi kazanarak, lider Galatasaray ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Peki, Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'lerini haberimizde bulabilirsiniz.

Haber Merkezi
09:46 . 19/03/2023 الأحد
Yeni Şafak
Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sona erdi.

Fenerbahçe'de Alanyaspor maçı hazırlıkları sona erdi.

Süper Lig'de son oynadığı 6 maçta, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen Fenerbahçe, 26. hafta maçında bugün deplasmanda Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geçtiğimiz haftayı bay geçen sarı-lacivertli takım, son olarak Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup etmişti.


60 puanlı lider Galatasaray'ın arkasında 2 maç eksikle 51 puanla 2. sırada bulunan Fenerbahçe, rakibinin puansız kapattığı 26. haftayı galibiyetle kapatarak puan farkını azaltmayı hedefliyor.


4 oyuncu yok

Sarı-lacivertli takımda sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Luan Peres, Michy Batshuayi ve Lincoln Henrique forma giyemeyecek. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 5-0 kazanmıştı.


Alanyaspor-Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Alanyaspor-Fenerbahçe maçı, 19 Mart Pazar (bugün) günü saat 19.00'da oynanacak. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.


Alanyaspor-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

STAT:
Kırbıyık Holding
HAKEM:
Mete Kalkavan
SAAT:
19.00

ALANYASPOR:
Runarsson, Fatih, Furkan, Feddal, Yusuf, Umut, Lusamba, Efecan, Efkan, Cavaleiro, Ahmed Hassan
TEKNİK DİREKTÖR:
Ersun Yanal

FENERBAHÇE:
Altay, Osayi-Samuel, Samet, Serdar Aziz, Ferdi, Arao, Zajc, Rossi, irfan Can Kahveci, King, Valencia
TEKNİK DİREKTÖR:
Jorge Jesus


#Süper Lig
#Fenerbahçe
#Alanyaspor
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