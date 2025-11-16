Milli Golfçü Deniz Sapmaz, BAE'deki Büyük Finalde Türkiye'yi Temsil Edecek

Türk golfünün yükselen yıldızı Deniz Sapmaz, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek Faldo Gençler Turu Avrupa Büyük Finali'nde ülkemizi temsil edecek. 16 yaşındaki milli sporcu, Dubai'de kazandığı şampiyonlukla elde ettiği bu hakkı, iki farklı kategoride mücadele ederek değerlendirecek.
Turnuva Hakkında Detaylar
18-20 Kasım tarihlerinde Al Ain Binicilik, Atıcılık ve Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek organizasyon, genç golfçüler için prestijli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Avrupa'nın dört bir yanından 32 farklı ülkeden 89 sporcunun katılacağı turnuvada, 16 ve 21 yaş altı kategorilerinde hem kadın hem de erkek golfçüler mücadele edecek.
Sapmaz'ın Çifte Mücadelesi
Milli sporcu Deniz Sapmaz, bu önemli organizasyonda sadece kendi yaş kategorisi olan 16 yaş altında değil, aynı zamanda 21 yaş altı kadınlar kategorisinde de yarışacak. Bu durum, genç sporcunun deneyim kazanması ve kendini daha üst düzey rakiplere karşı test etmesi açısından büyük önem taşıyor.
Sapmaz: "Gurur ve Heyecan Verici"
Genç golfçü, turnuva öncesi yaptığı açıklamada, "Bu turnuvada oynayabilmek ve Türkiye'yi temsil etmek, hem beni motive ediyor hem de gururlandırıyor. Böyle önemli bir organizasyonda yer aldığım için heyecanlı ve mutluyum." ifadelerini kullandı. Sapmaz'ın bu performansı, Türk golfünün uluslararası arenadaki temsiliyeti açısından da büyük önem arz ediyor.