Milli Golfçü Deniz Sapmaz, BAE'deki Büyük Finalde Türkiye'yi Temsil Edecek

Turnuva Hakkında Detaylar

18-20 Kasım tarihlerinde Al Ain Binicilik, Atıcılık ve Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek organizasyon, genç golfçüler için prestijli bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Avrupa'nın dört bir yanından 32 farklı ülkeden 89 sporcunun katılacağı turnuvada, 16 ve 21 yaş altı kategorilerinde hem kadın hem de erkek golfçüler mücadele edecek.





Sapmaz'ın Çifte Mücadelesi

Milli sporcu Deniz Sapmaz, bu önemli organizasyonda sadece kendi yaş kategorisi olan 16 yaş altında değil, aynı zamanda 21 yaş altı kadınlar kategorisinde de yarışacak. Bu durum, genç sporcunun deneyim kazanması ve kendini daha üst düzey rakiplere karşı test etmesi açısından büyük önem taşıyor.





Sapmaz: "Gurur ve Heyecan Verici"