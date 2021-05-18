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Milli mesai başlıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Futbol Takımı, ilk etap çalışmaları için bugün Antalya'da toplanmaya başlayacak. Lig ve kupa maçları sona eren oyuncular yarın akşam, diğer oyuncular ise kulüplerinin maçları tamamlandıktan sonra kampa dahil olacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Milli mesai başlıyor
A Milli Takım antrenmanından bir kare

Milli takım, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçını 27 Mayıs'ta Azerbaycan ile oynayacak. Daha öne 31 Mayıs'ta Kuzey İrlanda ile Antalya'da oynanacağı duyurulan maç ise rakip ekibin seyahat kısıtlaması nedeniyle Türkiye'ye gelemeyecek olmasından dolayı iptal edildi.

Ay-yıldızlı ekip, aynı tarihte bir başka takımla özel maç yapacak. A Milli Takımı'nın Antalya kampı 1 Haziran'da sona erecek.

İkinci kamp Almanya'da

A Milli Futbol Takımı, 2 Haziran'da ikinci etap kamp çalışmaları için Almanya'ya gidecek. Harsewinkel kasabasındaki bir otelde kampa girecek milliler, 3 Haziran'da EURO 2020 öncesin son hazırlık maçında Moldova ile Paderborn Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

  • Ay-yıldızlılar, EURO 2020 maçları için 10 Haziran'da İtalya'nın Roma kentine gidecek ve kampa girecek. EURO 2020'de A Grubu'nda mücadele edecek milli takım, açılış maçında İtalya ile 11 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. 12 Haziran'da Azerbaycan'a gidecek millililer, Bakü'de kampa girecek ve A Grubu'ndaki diğer maçlarını 16 Haziran'da Galler, 20 Haziran'da İsviçre ile yapacak.

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