Mourinho Kadıköy'ü terk etti: Basın toplantısına katılmadı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftası dev bir heyecana sahne oldu. Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk etti. Sarı-lacivertliler haftaya 13, sarı-kırmızılılar ise 15 puanla girmişti. Kadıköy'de oynanan dev mücadeleyi, Galatasaray 3-1 kazandı ve Fenerbahçe ile olan puan farkını 5'e çıkardı. İşte detaylar...