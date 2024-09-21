Mourinho Kadıköy'ü terk etti: Basın toplantısına katılmadı

Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Galatasaray yenilgisi sonrası basın toplantısına katılmadı.
Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.
Yenilgi sonrası teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısına katılmadı.
Jose Mourinho neden basın toplantısına katılmadı?
Jose Mourinho neden basın toplantısına katılmadı?
Portekizli çalıştırıcının basın toplantısına neden katılmadığı ortaya çıktı.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un uzun süren toplantısından dolayı stattan ayrıldığı öğrenildi.
Mourinho'nun Okan Buruk, basın toplantısındayken 2-3 kez odaya girip baktığı ve ‘Biz basın toplantısına katılmıyoruz’ dediği aktarıldı.
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