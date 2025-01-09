Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası ilk haftasında Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup ederek grup aşamasına üç puanla başladı.





Son düdüğün ardından Jose Mourinho, genç takım ile sahaya çıkan Kasımpaşa futbolcuları bir araya getirerek konuşma yaptı. Portekizli çalıştırıcı, basın toplantısında neler söylediğini açıkladı.





Mourinho'nun öne çıkan açıklamaları şöyle:

'Onlar için harika bir tecrübe'

"Kasımpaşalı futbolculara saygı duymalıydık. Onların 2. Lig takımına karşı oynadıkları maçı analiz ettik. Benzer bir şey olabilecek diye düşünüyorduk. Onları mücadelelerinden ötürü tebrik ediyorum. Maçtan sonra oyuncularını ve hocalarını tebrik ettim. Maç içerisinde gerekeni yaptık. Genç oyuncular iyi mücadele ettiler. Bunu gelişmek için kullanacaklardır. Onlar için harika bir tecrübe."





'Onları tebrik ettim'

"Kasımpaşalı oyuncuları tebrik ettim. Biz istemedik diye daha farklı olmadı değil, onlar bizi durdurduğu için daha farklı bir skor oldu. Onları tebrik ettim. İkinci yarıya gol atamadık. Biz yeteri kadar iyi yapamadık, onlar da iyi savaştık. Onlar çok organizelerdi defansif anlamda, saat gibi işlediler."

'Kaybedersek tsunami olur İstanbul'da'

"Takımın genel performansını değerlendirmek adil olmaz. Bu maç garip bir maçtı. Maçtan önce oyuncularıma 'kazanacak hiçbir şeyimiz yok, kaybedecek çok şeyimiz var. Kaybedersek tsunami olur İstanbul'da. 2-0 yenersek kötü olur, 4-5 atarsak karşımızda gençler var olurdu."





'Futbol yıllar önceki gibi değil'

"Ben buna taktiksel kültür diyorum. Oyuncularım sahada farklı oynamayı öğrenmeli. Modern futbol böyle. Sabit olan hiçbir şey yok. Futbol yıllar önceki gibi değil. Yıllar önce bu takım bu sistemle oynuyor denirdi, artık öyle değil. Dinamikler değişince oyuncularım farklı şeyler yapabilmeli."





TFF'nin VAR kararı

"Eskisinden kötü olamaz. Eskisinden daha kötü olması imkansız, imkansız! Pozitif bakıyorum. Bekleyelim görelim."











