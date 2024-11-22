Mourinho zorlu virajda kayıp istemiyor

Fenerbahçe, milli aranın bitişiyle birlikte hem Süper Lig'de hem UEFA Avrupa Ligi'nde birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Sarı-lacivertliler, 28 günde 2'si Avrupa Ligi'nde olmak üzere 7 maça çıkacak, ligde oynayacağı maçlar içerisinde Beşiktaş derbisi de yer alıyor.





Ligde zirvenin 5 puan gerisinde olan, Avrupa Ligi'nde ise 5 puanı bulunan Fenerbahçe'nin milli aranın ardından oynayacağı 7 maç hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'ndeki gidişatını belirleyecek. Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, 28 Kasım Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Çekya temsilcisi Slavia Prag ile puan mücadelesi verecek. Prag dönüşünde 2 Aralık'ta Gaziantep FK'yı konuk edecek sarı-lacivertliler 5 gün sonra ise Süper Lig'de 7 Aralık Cumartesi günü derbide deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak. Derbiden 4 gün sonra Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu ağırlayacak olan Fenerbahçe, ardından 4 gün sonra 15 Aralık'ta evinde Başakşehir ile karşılaşacak ve 20 Aralık'ta Eyüpspor ile deplasmanda oynayacağı mücadeleyle zorlu virajı tamamlayacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

Mourinho'dan mental toplantılar





Sarı-lacivertlilerde tek hedef ise hem Süper Lig hem de Avrupa Ligi'nde oynayacağı zorlu virajı kayıpsız geçmek. Teknik heyet, ligde oynayacakları 5 maçı da kazanarak zirve yolunda puan kaybetmek istemiyor. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde ise oynayacağı 2 maçı da kazanarak Avrupa'da yoluna devam etmek istiyor. Teknik direktör Jose Mourinho da oyuncularıyla yaptığı toplantılarda maçların önemine vurgu yaptığı ve takımını mental olarak sürece hazır tutmayı planladığı ifade edildi.















