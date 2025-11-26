Muçi'den şampiyonluk sorusuna cevap

Trabzonspor’un sezon başında Beşiktaş’tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Ernest Muçi, TÜMOSA Konyaspor maçı hazırlıkları öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir deplasmanında attığı 2 golle galibiyette büyük pay sahibi olan Muçi, hem performansını hem de takım içindeki havayı değerlendirdi.





Bordo-mavililerde sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen Edin Visca ile yakın arkadaş olduğunu söyleyen Muçi, “En kısa sürede aramıza döneceğini umuyoruz” dedi.









"Kazanmamız çok önemliydi"





Başakşehir galibiyetinin zirve yarışında kritik olduğunu belirten genç futbolcu, tüm maçlara aynı ciddiyetle çıkmaları gerektiğini vurgulayarak çalışmalara devam ettiklerini söyledi.





"Baskıyı değil, çalışmayı düşünüyorum"





Oynadığı tüm kulüplerde baskı olduğunu hatırlatan Muçi, beklentilerin kendisini etkilemediğini ifade etti: “Büyük kulüplerde oynadım, burada da beklentiler doğal. İşime odaklanıyorum, en iyisini vermeye çalışıyorum.”





Adaptasyon sürecinin hızlı ilerlediğini belirten oyuncu, ailesinin Trabzon’a gelmesinin de süreçte olumlu etkisi olduğunu ekledi.









“Fatih Tekke’nin güveni çok önemliydi”





Teknik Direktör Fatih Tekke’nin transfer sürecinde kendisine büyük destek verdiğini anlatan Muçi, “Bana hep inandığını söyledi. Bu güveni boşa çıkarmadığım için mutluyum” ifadelerini kullandı.





“Şampiyonluk neden olmasın?”





Trabzonspor’un şampiyonluk şansına dair soruya Muçi, “Bu takımın şampiyon olmak için tüm imkanları var. Çok çalışırsak neden olmasın?” şeklinde yanıt verdi.





Kiralık sözleşmesinin devam ettiğini ancak Trabzon’da mutlu olduğunu vurgulayan başarılı orta saha, sezon sonunda neler olacağını hep birlikte göreceklerini belirtti.















