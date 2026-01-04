Musaba Fenerbahçe’de ilk idmanına çıktı

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı ve ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.