Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Musaba Fenerbahçe’de ilk idmanına çıktı

Musaba Fenerbahçe’de ilk idmanına çıktı

17:214/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Anthony Musaba çalışmada yer aldı.
Anthony Musaba çalışmada yer aldı.

Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü Samsunspor ile Adana’da oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Yeni transfer Anthony Musaba da takımla ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı ve ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam etti. Pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla da antrenman tamamlandı.


Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Anthony Musaba da takımla ilk antrenmanına çıktı.


Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile yönetim kurulu üyeleri de çalışmayı takip etti.


Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve ardından Adana’ya gidecek.





#Fenerbahçe
#Samsunspor
#Anthony Musaba
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bugün hangi maçlar var, kimin maçı oynanacak? 4 Ocak Pazar maç programı