Necip Uysal: Ne konuşacağım bilemiyorum

Gedson Fernandes:

"Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftarımızı üzdük. Daha iyisini yapmalıydık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve biz kaybettik. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlikte kaybediyoruz. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız. Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli ve alışkanlık haline getirmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Kimseyi suçlamamalıyız. Kulüp olarak hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz"