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Spor

Necip Uysal: Ne konuşacağım bilemiyorum

Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Siyah-beyazlıların kaptanı Necip Uysal, "Bir türlü işler iyi gitmiyor. Ne anlatacağım, ne konuşacağım bilemiyorum" ifadelerini kullandı.

21:43 - 5/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Gedson Fernandes - Necip Uysal

Gedson Fernandes - Necip Uysal

Süper Lig 11. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor'a 3-2 mağlup oldu. Mağlubiyet sonrası Necip Uysal ve Gedson Fernandes basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Maç sonu açıklamalar:
'Çok üzgünüz'
Necip Uysal:
"Çok üzgünüz. Penaltı pozisyonunda penaltı vardı. Bir türlü işler iyi gitmiyor. Her hafta toparlanmaya çalışıyor ama çok basit goller yiyoruz. Çok üzgünüz. Ne anlatacağım, ne konuşacağım bilemiyorum. Bize yakışmıyor. Düzeltmeye çalışacağız. Elimizden ne geliyorsa..."

'Kazanmak istiyorduk taraftarımızı üzdük'
Gedson Fernandes:
"Kabul etmesi zor. Yine mağlubiyet. Elimizden geleni, gerekeni yapamadık. Kazanmak istiyorduk. Taraftarımızı üzdük. Daha iyisini yapmalıydık. Rakibimiz bizden daha çok istedi ve biz kaybettik. Kimseyi suçlamaya gerek yok. Birlikte kaybediyoruz. Biz Beşiktaş'ız, daha iyisini yapmalıyız. Beşiktaş, mağlubiyeti bu kadar kolay kabullenmemeli ve alışkanlık haline getirmemeli. Taraftara karşı boynumuz bükük. Kimseyi suçlamamalıyız. Kulüp olarak hep birlikte bu kötü gidişatın sorumlusuyuz"





#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Necip Uysal
#Gedson Fernandes
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